- O angajata turca a fost grav ranita marti intr-un atac armat asupra consulatului onorific al Suediei din provincia Izmir din vestul Turciei, autorul fiind arestat, potrivit oficialilor si relatarilor mass-media, scrie AFP.

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat, luni, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a reiterat duminica ca Suedia a indeplinit toate cerințele pentru aderarea la NATO și și-a exprimat speranța ca acest lucru se va intampla inainte de summitul de la Vilnius din iulie. Stoltenberg a facut aceste declarații dupa o intalnire…