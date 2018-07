O angajata si-a injunghiat seful dupa ce acesta i-a reprosat ca nu-si indeplineste sarcinile Angajata unei companii din municipiul Orastie si a injunghiat seful, joi dupa amiaza, la serviciu, pe fondul unor neintelegeri pe care le a avut cu acesta in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor de lucru, scrie Agerpres. Victima fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Politia municipiului Orastie a fost sesizata ca o angajata a unei societati economice, in varsta de 49 de ani, in timp ce isi desfasura activitatea la locul de munca, pe fondul unor neintelegeri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Angajata unei companii din municipiul Orastie si-a injunghiat seful, joi dupa-amiaza, la serviciu, pe fondul unor neintelegeri pe care le-a avut cu acesta in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor de lucru, victima fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

