Stiri pe aceeasi tema

- Accident șocant a avut loc in Vatra Dornei, județul Suceava! O angajata a Armatei, din cadrul unitații militare din Prundu Bargaului, a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, cadru militar care a adormit la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice și…

- Un biciclist a fost lovit, marti seara, de o masina in Vatra Dornei, suferind leziuni la cap. Autoturismul era condus de o femeie, cadru militar, care avea o alcoolemie de peste 1,7 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferita a parasit locul accidentului.Potrivit Radio Dorna, marti seara, pe strada…

- La data de 11 aprilie 2022, in jurul orei 20.00, pe strada Barnarel, din municipiul Vatra Dornei, om persoana in varsta de 65 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, pe langa bicicleta, a fost lovit de o masina condusa de catre o soferita de 31 de ani.In urma accidentului, victima a suferit…

- Un biciclist a fost lovit, marti seara, de o masina in Vatra Dornei, suferind leziuni la cap. Autoturismul era condus de o femeie, cadru militar, care avea o alcoolemie de peste 1,7 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferita a parasit locul accidentului. Potrivit Radio Dorna, marti seara,…

- O angajata MApN a lovit un biciclist cu mașina, in Vatra Dornei. Femeia a fost gasita dormind pe volan, cu o alcoolemie de 1,77 la mie, potrivit www.bistriteanul.ro . O angajata a MAPN, de la unitatea Prundu Bargaului, a lovit un bicilist e 65 de ani, care se deplasa, seara trecuta, pe marginea carosabilului.In…

- La data de 11 aprilie 2022, in jurul orei 20.00, pe strada Barnarel, din municipiul Vatra Dornei, Ioan C. in varsta de 65 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, pe langa bicicleta, a fost lovit de o mașina condusa de catre Andreea Dascalu (31 de ani).In urma accidentului, Ioan C. a suferit…

- Un biciclist a fost lovit aseara de o mașina, in județul vecin. La volan se afla o angajata a MAPN, de la unitatea Prundu Bargaului. Femeia a fost gasita dormind pe volan, cu o alcoolemie de 1,77 la mie. Un accident rutier s-a petrecut aseara in Vatra Dornei. Un biciclist de 65 de ani, care se deplasa…

- Polițiștii rutieri din Nasaud au intervenit luni la un accident rutier, produs pe Drumul Național 17C, intre localitațile Romuli și Fiad, unde un autoturism scapat de sub control a cazut in raul Salauța. ”Din primele date, o femeie de 46 de ani, din Bistrița, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut…