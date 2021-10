Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Directiei de Sanatate Publica Neamt a fost retinuta, miercuri, pentru doua fapte de trafic de influenta, fiind acuzata ca a solicitat și primit cateva mii de euro pentru a contribui la angajarea unei asistente medicale la Spitalul Județean Neamț, informeaza Agerpres . Angajata DSP Neamt…

- Odata cu finalizarea concursului, singurul candidat care s-a inscris și-a adjudecat postul de medic epidemiolog al Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Este vorba de Alexandru Paviliu, medic rezident in ultimul an la UMF Iași. Examenul pentru ocuparea postului l-a dat la Iași in fața unei comisii…

- Matei Strugurel este primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Miercuri, Curtea de Apel Ploiești a respins apelul intentat intentat de acesta, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare, data de Judecatoria Buzau, ramane definitiva.