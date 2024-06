Stiri pe aceeasi tema

Un politician PNL din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont. Tanarul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs pe pe DN 79A, in zona localitații Gurahont, județul Arad.

Un tanar de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliția fiind sesizata de catre unitatea

Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului

Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția

Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amiba care mananca creierul", a facut o victima de doar 10 ani. Micuța balerina Stefania Villamizar Gonzalez a murit la doar 10 ani. Amiba a ucis pana acum 97% dintre persoanele care au luat contact cu ea. O fetița din Columbia s-a stins dupa ce a luat amiba mancatoare

O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul

O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un

- Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, iar judecatoarea din Mangalia a acceptat procedura simplificata in tragedia de la 2 Mai. Vlad Pascu este audiat la Judecatoria Mangalia unde se judeca procesul in care este acuzat ca, in august anul trecut, a ucis doi tineri și a ranit alți trei, intr-un accident…