Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Agenției ONU pentru Migrație a fost ucisa marți in atacul dintr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin 15 persoane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Soțul angajatei in varsta de 22 de ani a fost ucis in urma…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- Mai mulți atacatori inarmați au luat zeci de persoane ostatice intr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, dupa ce un atacator sinucigaș a provocat o explozie la poarta instituției, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe explozii au fost raportate marți…

- Un atac a avut loc miercuri dimineata impotriva unei cladiri a Departamentului pentru educatie din orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, intreprins de un grup de oameni care au declansat mai multe explozii intr-un moment cand in cladire aveau loc examene, informeaza AFP, preia Agerpres.Atacul…

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters. "Au decapitat brutal trei ingrijitori si…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii s-au…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…