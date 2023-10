Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți de dimineața, in satul Picior de Munte, comuna Dragodana. O anexa gospodareasca a fost distrusa de flacari violente. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca arde generalizat acoperișul unei anexe gospodaresti pe o suprafața de aproximativ…

- O anexa gospodareasca s-a facut scrum, miercuri de dimineața, intr-un sat din apropierea județului Dambovița. Flacarile s-au extins rapid și au distrus in totalitate anexa aflata pe strada Dulmanești, din satul Dițești, comuna Filipeștii de Padure, județul Prahova. In urma incendiului, o persoana a…

- O casa și o anexa gospodareasca s-au facut scrum, marți dupa-amiaza, in județul Dambovița. Incendiul puternic a avut loc pe strada Malului, din satul Lazuri, comuna Comișani. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta generalizat la o cladire…

- O anexa gospodareasca a fost mistuita de flacari, sambata dupa-amiaza, pe strada Trandafirilor, din comuna Vișina. Echipajele de intervenție au constatat la fața locului faptul ca arde generalizat anexa pe o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați. Din fericire, potrivit ISU Dambovița, nu au existat…

- Tragedie, joi de dimineața, in satul Picior de Munte, comuna Dragodana! Un barbat, in varsta de 60 de ani, care a fost surprins sub o autoutilitara și-a pierdut viața. La fața locului, mai mulți salvatori de la Detașamentele Gaești și Targoviște au acționat pentru scoaterea victimei. In ciuda tuturor…

- Pompierii dambovițeni intervin in aceste momente pentru a salva o persoana, surprinsa sub o autoutilitara. Intervenția contracronometru a salvatorilor are loc pe strada Boboci, din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana. Pentru salvarea persoanei au intervenit de urgența pompierii Detașamentului…

- Panica noaptea trecuta pe strada Principala, din satul Croitori, comuna Uliești, dupa ce un autoturism a fost cuprins de flacari, in jurul orei 02.30. Mașina a fost distrusa de flacari, chiar daca pompierii au ajuns la fața locului intr-un timp foarte scurt. Vazand cum mașina ajunge scrum, o persoana…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, sambata seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Vințu de Jos.Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un locuința. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. La intervenție se deplaseaza și SVSU Vințu de…