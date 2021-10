Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) vrea sa suspende un acord care relaxeaza conditiile acordarii de vize persoanelor cu legaturi cu regimul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, ca represalii impotriva unui „act de agresiune” al Minskului, pe care-l acuza de organizarea unui aflux de migranti la frontierele…

- Fotografii care arata politisti de frontiera calare in timp ce respingeau migranti in apropiere de Del Rio, in Texas, au provocat o puternica emotie in Statele Unite, unde administratia presedintelui Joe Biden a anuntat o ancheta pentru a face lumina asupra celor petrecute, relateaza marti AFP, potrivit…

- Fortele de la frontiera Greciei sunt in alerta pentru a se evita repetarea sosirilor in masa de migranti prin care a trecut tara in 2015, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului, dupa revenirea talibanilor la putere in Afganistan, informeaza Reuters. Grecia s-a aflat in prima linie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au acuzat Belarusul de efectuarea unui „atac direct” prin impingerea peste granita a migranților, pe care „ii folosesc in scopuri politice”. Totodata, ingrijorate de perspectiva unei creșteri a numarului de refugiați afgani, au convenit ca este necesar sa iși intareasca…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat inchiderea frontierei tarii cu Lituania pentru a opri migrantii care au trecut in aceasta tara membra UE sa se intoarca inapoi, informeaza DPA. ''Incepand de astazi, nimeni nu va avea voie sa treaca granita din nicio parte, nici dinspre sud,…

- Italia a solicitat din nou o redistribuire a migrantilor ajunsi pe tarmurile sale intre statele membre ale Uniunii Europene, transmite dpa, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al ministerului italian de interne, ministrul Luciana Lamorgese a abordat miercuri la telefon acest subiect cu comisarul…

