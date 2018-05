Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta ca cei patru inculpati din dosarul in care este cercetat Sebastian Vladescu, Ionut Costea, fost director EximBank, Mihaela Mititelu, Cristian Boureanu si Constantin Dascalu, au achitat cautiunea stabilita procurori. Astfel, Ionut Costea, acuzat de trafic de influenta si complicitate…

- Cristian Boureanu, Ionut Costea, Constantin Dascalu si Mihaela Mititelu, inculpati in dosarul privind mita acordata de o companie straina pentru incheierea de contracte si plata facturilor, si-au achitat obligatiile privind plata cautiunilor totalizand 3,2 milioane de euro, au anuntat procurorii DNA.

- Surse judiciare afirma pentru Libertatea.ro ca fostul șef al Exim Bank, Ionuț Costea, cumnatul lyui Mircea Geoana, ar fi dat pana in prezent aproximativ trei sute de mii de euro, bani aflați in mai multe conturi puse la dispoziție procurorilor DNA, și imobile care sa acopere restul cauțiunii pana la…

- Fostul ministru al Finanțelor ar putea fi nevoit sa aduca un milion de euro procurorilor DNA, care stabilesc zilele acestea cauțiunea ce va fi fixata pe numele fostului demnitar, pentru presupusa șpaga pe care acesta ar fi primit-o in decursul mai multor ani, pentru pretinse intervenții in favoarea…

- Investigatia vizeaza fosti angajati ai companiei suspectati ca au "actionat in mod ilegal" in legatura cu atribuirea unor contracte publice in Romania in urma cu cativa ani. Perchezitiile au avut loc saptamana trecuta, in sedii din orasul Linz ale unei companii de constructii care ar fi lucrat la…

- Cristian Boureanu, la DNA, pentru a fi audiat. Cel mai probabil, Cristian Boureanu a fost chemat sa dea o declarație in calitate de suspect in dosarul in care este vizat fostul ministru Sebastian Vladescu. Direcția Naționala Anticorupție a cerut, la data de 18 aprilie, incuviințarea urmaririi penale…

