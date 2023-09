O anchetă a ONU dezvăluie metodele de tortură ale rușilor / Au fost atât de brutale încât unele victime au murit Rușii au torturat unele victime ucrainene pana la moarte, susține un investigator ONU, potrivit Reuters. Metodele de tortura ale rușilor in timpul ocupației din anumite parți ale Ucrainei au fost atat de brutale incat unele victime au murit, a declarat luni Erik Møse, președintele Comisiei de ancheta pentru Ucraina. El a spus ca echipa sa a „colectat dovezi suplimentare care indica faptul ca utilizarea torturii de catre forțele armate ruse in zonele aflate sub controlul lor a fost raspandita și sistematica”. Comisia lui Møse a vizitat parți ale Ucrainei deținute anterior de forțele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

