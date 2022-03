Stiri pe aceeasi tema

- Trei universitati din Iasi se afla in primele 30 de institutii de invatamant superior din tara in cadrul unui metaranking realizat de catre Ministerului Educatiei pentru anul 2021. Metarankingul a fost publicat la inceputul acestei luni, iar trei universitati din Iasi se afla pe locurile 5,10 si 11.…

- Rectorul Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, recomanda și susține in continuare purtarea maștii medicale de protecție atat in spațiile inchise, cat și in spațiile deschise aglomerate.

- La multe din facultati, acestea vor incepe online. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" va ramane singura institutie de invatamant superior din Iasi care incepe cursurile in semestrul al doilea preponderent online. Decizia ramane plasata in continuare in sarcina conducerii fiecarei facultati si, cu cateva…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa David Saranga, a efectuat o vizita oficiala la sediul din Copou al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) vineri, 21 ianuarie 2022, de la ora 18.00. Acesta a fost intampinat de catre o delegatie a universitatii din care au facut parte…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" (TUIASI) a primit „grad de incredere ridicat" in urma evaluarii realizate de catre Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) in timpul anului trecut. Politehnica ieseana primeste aceasta distinctie pentru cea de-a treia oara…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a primit „grad de incredere ridicat” in urma evaluarii realizate in timpul anului trecut de catre Agenția Romana pentru Asigurarea Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS). Este pentru a treia oara la rand cand TUIASI primește o astfel de…

- Din acest an, admiterea la Medicina și Farmacie, in Iași, se va realiza doar prin examen: test grila cu subiecte pe care candidații au la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva, potrivit metodologiei adoptate de catre Senatul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Pana acum,…

- Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a fost ales președinte interimar al Consiliului Național al Rectorilor (CNR) pentru urmatoarele șase luni. Poziția este ocupata „in plin” de catre prof. univ. dr. ing. Sorin Cimpeanu, care s-a suspendat…