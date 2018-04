Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, a ales sa petreaca sabatorile pascale cu familia, insa departe de meleagurile natale. Oana Roman, care prezinta o emisiune live pe pagina de Facebook a revistei Viva , a plecat de Paște din țara. Oana Roman, care a comentat adeseori despre…

- Tatal unei tinere din Egipt, care a murit dupa ce a fost atacata de un grup de femei spune ca nu are liniște pentru ca fiica lui este in continuare „intr-un frigider”, la mai bine de doua saptamani dupa ce a murit. Miriam Moustafa, in varsta de 18 ani, din Nottingham, a fost atacata de șase…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Familia ucigasului si profesori ai liceului alertasera in repetate randuri FBI si politia despre agresivitatea tanarului si despre amenintarea pe care acesta o reprezenta pentru viata lor si a celor din jur. Tanarul postase el insusi pe Facebook ca va deveni un ucigas de scoli profesionist. Din The…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…