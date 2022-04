Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție in forța a polițiștilor in orașul Voluntari, dupa ce ambasada SUA i-a alertat despre o americanca ținuta captiva intr-o locuința din localitatea respectiva. Dupa ce au descins la adresa respectiva, oamenii legii au gasit-o pe femeia indicata, dar și o alta ostatica. Poliția Ilfov a fost…

- Poliția Ilfov a fost sesizata telefonic, luni, de un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatica din cadrul Ambasadei SUA la București, cu privire la faptul ca, la nivelul acestei instituții s-a primit o informație conform careia, intr-un imobil situat pe str. Washington, din orașul Voluntari,…

- Peste 380.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei. Peste 304.000 au plecat. Politia de Frontiera a transmis, sambata dimineata, ca 16.348 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. „In data de 11.03.2022, in interval…

- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Ambasada SUA a confirmat accidentul petrecut marți seara in zona Pipera - Voluntari, insa oficialii au transmis ca este prematur sa comenteze situația. „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident rutier in zona Pipera.…

- O femeie a fost ranita, marți seara, pe trecerea de pietoni de o mașina a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Accidentul s-a produs in zona Pipera – Voluntari, județul Ilfov. Victima a fost dusa la Spitalul Floreasca. Comunicatul Poliției despre accident: La data de 25 ianuarie a.c.,…

- O mașina care aparține Ambasada SUA la București a fost implicata intr-un accident in urma caruia o femeie a fost ranita. O persoana a fost lovita pe trecerea de pieton in Voluntari de catre o mașina a Ambasadei SUA in București. Poliția a confirmat accidentul printr-un comunicat de presa. Accident…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…