- Shelley Luther, patroana unui salon de coafura din Dallas, Texas, care a refuzat sa puna lacatul pe ușa dupa ce a fost decretata carantina și toate afacerile non-esențiale au fost inchise, a ajuns dupa gratii, scrie BBC.Judecatorul a condamnat-o pe Shelley la osaptamana de inchisoare și la plata unei…

- 2.113 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate pana acum in carantina institutionalizata, anunta autoritatile. De asemenea, 125 de oameni care nu au respectat perioada de carantina vor trebui sa reia procedura pentru 14 zile. Au fost deschise 442 de dosare penale pentru…

- Un tanar de 28 de ani din Salaj, care s-a intors din Marea Britanie si a fugit de trei ori din izolare si carantina, a primit opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei. In acest dosar, a fost trimis in judecata un medic epidemiolog de la DSP Salaj,…

- Doi bistriteni au fost plasati in carantina, in ultimele 24 de ore, pentru ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu, potrivit unei informari remise vineri seara de Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud potrivit Agerpres. Unul dintre acestia a fost depistat in timpul verificarilor facute de…

- O asociație a procurorilor solicita majorarea pedepselor pentru romanii care pleaca din izolare, in contextul situației generate de epidemia de coronavirus. Persoanele care nu respecta dispozițiile autoritaților ar putea fi astfel sancționate, in funcție de gravitate, cu pana la 15 ani de inchisoare.…

- Potrivit sursei citate, cinci persoane venite din Italia au refuzat sa intre in centrul de carantina. Oamenii au incercat sa convinga autoritatile ca nu au semne de boala si ar trebui sa mearga acasa. Abia dupa ce politistii au intervenit sa aplaneze scandalul, oamenii au acceptat sa ramana in centru.…

- Patru romani s-au ales cu dosar penal in Italia, dupa ce au vrut sa evite controlul polițiștilor și au traversat un camp pe jos, in tentativa de a parasi zona de carantina impusa de autoritați.Alaturi de cei patru romani, au mai fost prinși doi italieni si un cetatean marocan.Daca vor fi gasiți vinovați,…