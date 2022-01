Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul israelian Jerusalem Post a anuntat luni ca site-ul sau web a fost spart, un incident pe care l-a calificat drept o amenintare pentru Israel, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In loc sa afiseze pagina principala de stiri, pe site-ul web a aparut o ilustratie ce parea sa aminteasca de generalul…

- O inalta oficialitate iraniana, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a avertizat sambata ca „agresorii” vor plati „un pret greu”, dupa o relatare privind existenta unor planuri intre SUA si Israel de a efectua manevre militare pentru a se pregati de atacuri impotriva siturilor nucleare ale Iranului…

- Iranul nu este dispus sa accepte condițiile și situațiile in care SUA și Israelul ar pune punct programului sau nuclear. O inalta oficialitate iraniana, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a avertizat sambata ca „agresorii” vor plati „un pret greu”, dupa o relatare privind existenta unor planuri…

- Mossadul a fost în spatele distrugerii unuia dintre cele mai protejate și importante instalații nucleare din Iran, agenții serviciului secret al Israelului reușind acest lucru prin pacalirea mai multor cercetatori iranieni sa îi ajute cu sabotajul, relateaza The Jerusalem Post.Informația…

- Grecia a acuzat, marti, Turcia dupa un nou naufragiu al unei ambarcatiuni cu migranti, in urma caruia patru copii au murit inecati, iar o persoana este data disparuta, in largul insulei grecesti Chios, situata la numai 7 km distanta de coastele Turciei, potrivit Reuters. ,,Este tragic, dar in pofida…

- Fondul Monetar International si Ucraina au ajuns luni la un acord care deschide calea pentru ca autoritatile de la Kiev sa primeasca o transa de 700 de milioane de dolari precum si prelungirea acordului de împrumut în valoare de cinci miliarde de dolari pâna în luna iunie a anului…

- Milos Zeman, in varsta de 77 de ani, a fost transportat la Spitalul Central Militar din Praga in duminica dupa-amiaza, relateaza Reuters și publicația locala Prague Morning . Prima doamna Ivana Zemanova și fiica lor, Katerina, au ajuns ulterior la spital. „Pe baza unei recomandari a medicului sau curant,…

- Un atac sinucigaș cu bomba a avut loc vineri dupa-amiaza, intr-o moschee din Kunduz, o provincie din partea de nord-vest a Afganistanului. Martorii oculari vorbesc de cel puțin 50 de morți, anunta Antena3 . ”O explozie a avut loc astazi intr-o moschee a compatrioților noștri șiiți… rezultatul fiind…