Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava intrunit astazi in ședința extraordinara la solicitarea prefectului Iulian Cimpoeșu, a hotarat constituirea unei comisii mixte care sa faca verificari la blocul de locuințe al carui acoperiș a fost smuls de furtuna pe 1 iulie lasand cateva familii…

- In urma solicitarii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava și a raportului aprobat de Prim – Ministrul Romaniei, Florin-Vasile Cițu, marți, 15 iunie, au ajuns in județul Suceava ajutoare in vederea operaționalizarii unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei. In vederea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a adoptat astazi Hotararea nr. 129 prin care se modifica Scenariul de funcționare pentru Școala Gimnaziala Neagra Șarului, dupa cum urmeaza: Nr. crt. Denumire unitate de invațamant (PJ) Scenariul stabilit in consiliile de administrație Observații…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava intrunit astazi in ședința extraordinara a hotarat realizarea demersului procedural pentru relocarea/recoltarea exemplarelor de carnivore mari din specia urs care au fost semnalate in zona unitaților administrativ-teritoriale Marginea, Sucevița,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a adoptat astazi Hotararea nr.124 din 20.05.2021, prin care se modifica scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant Școala Gimnaziala Pojorata și Școala Gimnaziala „Dimitrie Pacurariu”, incepand cu prezenta data, dupa cum urmeaza: Nr.…

- Un microbuz de transport marfa și un autoturism s-au ciocnit asta seara pe raza localitații Plopeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doua persoane, neincarcerate, conștiente și cooperante, primesc ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari cu un echipaj de descarcerare,…

- Comuna Gramești trece in scenariul galben pentru 14 zile incepind cu data de 8 mai dupa ce rata de infectare cu covid a ajuns la 1,71 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara de astazi. The post Comuna Gramești trece…