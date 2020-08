Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs in judetul Gorj, in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta din Mehedinti, care transporta un pacient confirmat cu coronavirus. In urma accidentului, ambulanta a cazut de pe un pod, iar cei patru raniti…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a demarat astazi, la orele pranzului, cautarea unor persoane care au cazut cu un ATV... The post Cautari contra-cronometru intr-o padure din vestul țarii, unde doua persoane au cazut cu un ATV appeared first on Renasterea banateana .

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Un numar de 35 de persoane dintr-un bloc de locuinte au fost evacuate duminica, la Galati, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la parter, de la o lumanare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, pompierii au…

- - Un adolescent de 14 ani din comuna Tifesti a fost salvat de pompierii vranceni, dupa ce un perete a cazut peste el in timpul demolarii unei constructii, a informat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."Vineri, 17 iulie, in jurul orei 12,10, un apel la numarul unic…

- Doi angajati din cadrul Detasamentului de pompieri al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au fost diagnosticati cu COVID-19, iar in urma anchetei epidemiologice, pentru alti patru subofiteri s-a dispus masura izolarii la domiciliu, au informat, marti, reprezentantii institutiei. ‘La…

- Mai multe localitati din Alba au fost afectate in urma precipitatiilor abundente inregistrate marti, situatia cea mai grava fiind inregistrata in municipiul Aiud, unde au fost inundate sute de case si anexe gospodaresti, precum si obiective economice, iar 32 de persoane sunt sinistrate, fiind cazate…

- Peste 100 de case din patru localitati au fost inundate si trei persoane au ramas izolate din cauza apelor revarsate, in urma fenomenelor meteo vizate de Codul portocaliu de vreme severa emis pentru judetul Mures, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea".Potrivit…