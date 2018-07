Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit, pe trecerea de pietoni, la Tecuci, de o ambulanta cu pacient care circula fara semnale acustice si luminoase pornite, deoarece starea de sanatate a bolnavului transportat nu impunea acest lucru.

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat ca o ambulanta a fost implicata intr-un accident rutier in noaptea de joi spre pe o strada din municipiul Tecuci, eveniment soldat cu decesul unui pieton care se angajase in traversarea strazii, in conditiile in care masina…

- Pieton lovit mortal pe trecere de o ambulanta, la Tecuci. Autosanitara transporta o pacienta, in noaptea de joi spre vineri, și a lovit un barbat care se afla pe o trecere pentru pietoni din municipiul Tecuci, județul Galați. In urma ranilor suferite, barbatul a decedat ulterior la spital. Politistii…

- Victima, un barbat in varsta de 62 de ani din Tecuci, a murit in urma impactului violent. Conducerea Serviciului de Ambulanta a recunoscut ca soferul nu a respectat procedurile si a anuntat ca a deschis o ancheta. Cazul este anchetat si de Politie, pentru ucidere din culpa.

- Andreina Maria Bobeica, tanara care a consumat cocaina și THC, dupa care s-a urcat la volan și a provocat un accident mortal o trecere de pietoni din Targoviște, a fost lasata sa plece acasa astazi. Dupa ce a parasit arestul poliției, ea a dat nas in nas cu jurnaliștii, care i-au pus mai multe intrebari.…

- Un copil de 5 ani a fost lovit, luni dupa-amiaza, de o ambulanta aflata in misiune, pe o trecere de pietoni din Constanta. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit polițiștilor constanțeni, accidentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, cand șoferul unei ambulanțe care se ...

- Soferul care a lovit cu mașina un baiat in varsta de 17 ani, pe o trecere de pietoni din București, a spus ca filmarea incidentului, publicata pe internet, este trunchiata și ca pietonul nu l-a lasat sa treaca. El a precizat ca știe ca a greșit și ca nu a vrut sa il omoare pe acel tanar.

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a fost retinut vineri noaptea pentru vatamare corporala, parasirea locului accidentului si conducere fara permis dupa ce, in urma cu doua zile, a lovit o fetita de 9 ani pe trecerea de pietoni, fugind apoi de la locul accidentului, scrie AGERPRES.Potrivit…