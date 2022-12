Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite grav, joi dimineata, dupa ce o ambulanta care transporta pacienti la dializa s-a ciocnit cu o masina a unei firme de salubritate. „Accident rutier pe DN 28, de pe raza comunei Valea Lupului (zona Antibiotice), coliziune intre 2 masini. Intervin o autospeciala de interventie…

- Șase persoane au fost ranite, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs la Spataru, anunța Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție al Județului. Conform primelor informații, sunt implicate doua autovehicule, dintre care o ambulanța. Articolul Șase raniți la Spataru. Ambulanța implicata…

- Un accident in care au fost ranite sase persoane a avut loc, luni, in judetul Buzau, pe DN 2. In eveniment ar fi implicata si o ambulanta, iar traficul este blocat, scrie ziarul Reporter Buzoian.Din primele date autospeciala SAJ se deplasa catre București pentru a transporta un pacient.„Centrul Infotrafic…