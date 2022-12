Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost ranite, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs la Spataru, anunța Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție al Județului. Conform primelor informații, sunt implicate doua autovehicule, dintre care o ambulanța. Articolul Șase raniți la Spataru. Ambulanța implicata…

Cinci persoane, printre care si doi copii, au ajuns la spital in urma accidentului rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN 2 / E 85, in localitatea Spataru, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau.

- O autospeciala de poliție din cadrul IPJ Vrancea care circula pe DN 2 D a fost acroșata de un autovehicul care circula din sens opus și care a patruns pe contrasens.Accidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 17:00, in afara municipiului Focșani, pe DN2 D, km 5+600.In imaginile surprinse de camerele…

- Trei polițiști au fost raniți intr-un accident rutier, produs vineri dupa-amiaza, in apropierea municipiului Focșani. Doi dintre aceștia au fost transportați la spital, iar cel de-al treilea a primit ingrijiri medicale la fața locului. Oamenii legii au fost accidentați dupa ce autospeciala in care se…

O ambulanta aflata in misiune a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier in judetul Constanta, iar in urma evenimentului doua persoane au fost ranite, informeaza News.ro.

- Patru oameni, intre care un copil, au fost victimele unui accident de circulație in care a fost implicata o ambulanța, la Constanța, in noaptea de joi spre vineri, scrie portalul de știri locale Ct100.Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” Constanța au fost solicitați joi noapte…

O ambulanta care transporta un pacient catre municipiul Ploiesti a fost implicata miercuri seara intr-un accident pe o strada din Urlati, o asistenta in varsta de 38 de ani fiind ranita, potrivit Agerpres.