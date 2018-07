Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane s-au rasturnat cu barca in Golful Musura din Dunare, fiind la un pas de inec. Noroc cu politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina,care au intervenit imediat pentru salvarea acestora, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), scrie...

- Polițiștii din Argentina au reusit o adevarata „captura” in timpul Cupei Mondiale din Rusia. Șase persoane au fost arestate ca urmare a unor raiduri Isidro Casanova in La Matanza Partido, Greater Buenos Aires, dupa ce asupra lor a fost gasita o cantitate uriase de substante stupefiante. DailyMail scrie…

- Politistii de la transporturi din toata tara au desfasurat mai multe controale in trenuri si pe ambarcatiuni, in ultima saptamana. Astfel, au fost verificate 351 de statii de cale ferata, politistii patruland in 394 de trenuri de calatori. In urma verificarilor, au fost gasite 10 persoane date in…