Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera. “In data de 13.07.2018, ...

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec.In data de 13.07.2018, in jurul orei 16.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au fost sesizati telefonic de…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec.Vineri, in jurul orei 16.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au fost sesizati telefonic de catre…

- Cel putin 21 de persoane au murit si alte 35 sunt date disparute in apele din jurul insulei-statiune Phuket dupa ce o furtuna a rasturnat o barca plina de turisti, scrie The Guardian. Comandantul politiei...

- Sunt inundatii masive in Grecia, tara in care isi petrec vacanta mii de romani si a carei economie depinde de industria turismului. Intr-o statiune din peninsula Halkidiki, torentele de apa formate in urma ploilor torentiale au maturat totul in cale, inclusiv masini si mobilierul teraselor de pe plaja.…

- Politistii de frontiera au prins in flagrant doi cetateni romani care incarcau 1.500 litri de motorina, cu sprijinul unui marinar bosniac, de pe o nava ancorata pe malul stang al Dunarii, in zona Cernavoda, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Garda de Coasta. Potrivit sursei…

- Capitanul sef al Capitaniei Portului Sulina, Radu Andricenco, a declarat pentru AGERPRES ca incidentul a fost cauzat, cel mai probabil, de unul dintre pasagerii ambarcatiunii, potrivit rezultatelor preliminare ale cercetarilor demarate în acest caz. "Se pare ca unul sau doi…

- La hotelurile de doua si trei stele, preturile incep de la 100 - 150 lei/ persoana/ noapte in Eforie, Neptun ori Mamaia, preturi ce pot include mic dejun sau chiar demi-pensiune. Tot pentru 100 de lei de persoana pe noapte poate fi inchiriat un apartament in Constanta sau in nordul statiunii Mamaia,…