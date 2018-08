Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 august 2018, de la ora 18.00, in etapa a IV-a a campionatului Ligii A Prahova, FC Metaloglobus București trebuia sa-i fie gazda pe propria arena – una micuța, cu teren ingust, nu foarte lung și dotat cu iarba sintetica – Petrolului Ploiești. Cum condițiile de primire a galeriilor mai numeroase…

- Petrolul a turat motoarele, dupa ce in prima etapa a facut egal, 0-0, cu Sportul Snagov, și a bifat primul succes din Liga 2, impunandu-se fara emoții pe sinteticul de la Chiajna, 3-0 cu CS Balotești. Tehnicianul Leo Grozavu a vorbit despre evoluția echipei sale și despre prima victorie din acest sezon.…

- Anghel Iordanescu s-a aflat printre spectatorii partidei de esalon secund dintre CS Balotesti si Petrolul, 0-3, desfasurata la Chiajna. "Generalul" a urmarit disputa alaturi de sefii ploiestenilor și a apreciat, la final, ca justa victoria galben- albastrilor. "Traditia si numele Petrolului impun promovarea…

- Primul meci amical al nou-promovatei in Liga a II-a, Petrolul, din mandatul lui Leo Grozavu, antrenorul principal instalat vara aceasta, s-a desfașurat pe fosta arena Conpet, la Strejnicu, cu doua zile inaintea deplasarii in cantonamentul din Slovenia. A fost 2-0 pentru „lupi”, dupa un autogol al capitanului…

- Petrolul va juca in runda a doua a esalonului secund, maine, cu CS Balotesti, elevii lui Leo Grozavu intrand in “linie dreapta” cu pregatirea acestui meci. Partida va incepe la ora 18.00 si se va disputa pe stadionul „Concordia” din Chiajna, arena aleasa de catre cei de la Balotesti pentru a organiza…

- Dupa amicalul de sambata, cu Krsko – scor 1-1, antrenorul Leo Grozavu a acordat liber, o zi, elevilor sai, jucatorii profitand din plin de duminica fara antrenamente. Majoritatea “lupilor” au ales o excursie inedita, nu pentru cumparaturi, cum se obisnuieste, ci pentru a vedea marea finala a Mondialului…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, luni, la Casa Fotbalului, prin tragere la sorti, ordinea de disputate a meciurilor de baraj pentru mentinerea / promovarea in Liga 1. In aceasta dubla mansa, FC Voluntari, a sasea clasata in play-out-ul Ligii 1, o va intalni pe Chindia Targoviste, ocupanta locului…

- Imediat dupa inaugurarea noii arene Ilie Oana, in toamna anului 2011, circula in lumea fotbalului o informație potrivit careia arbitrii din lotul Ligii 1 abia așteptau sa fie delegați pe stadionul modern din Ploiești, dar nu numai pentru condițiile de top oferite, ci și, mai ales, pentru atmosfera creata…