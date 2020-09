Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a anunțului Adelinei Pestrițu, cum ca a fost diagnosticata cu COVID-19, Cristina Ich a facut unele mențiuni pe contul sau de Instagram, insinuand ca vedeta ar minți in legatura cu simptomele sale. Inainte de a anunța ca are COVID-19, Adelina Pestrițu le aratase tuturor urmaritorilor ei, tot…

- Frumoasa musceleanca Adelina Pestritu a fost confirmata pozitiv pentru COVID-19. Ea a anunțat rezultatul testului pe Instagram, in timp ce se afla in parcarea spitalului, așteptand sa fie preluata și internata. Adelina Pestrițu a intrat in contact cu o persoana pozitiva fara sa stie ca aceasta este…

- Crește ingrijorator numarul infectarilor cu SARS-Cov2 in Romania. Țara noastra a inregistrat 1.415 cazuri noi in 24 de ore, iar numarul deceselor a ajuns la 43. In Timiș au fost depistate 45 de persoane infectate, de marți pana miercuri, și a fost raportat un deces.

- Mircea Badea, prezentatorul emisiunii In gura presei de la Antena 3, a dat o veste tulburatoare, in plina pandemie de COVID-19. Vedeta TV a comentat cazurile grave de COVID-19 și aglomerația din spitale, respectiv de la Terapiile Intensive. Ce se intampla in spitalele din Romania. Reacția uluitoare…

- Secretarul de stat, Raed Arafat a afirmat, luni seara, ca problema pandemiei nu va putea fi rezolvata odata cu apariția unui vaccine anticoronavirus. „Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a afirmat seful DSU la postul Antena 3. „Cum au zis si cei de la OMS,…

- Andreea Mantea a anunțat zilele trecute ca nu va mai prezenta cel de-al treilea sezon Puterea Dragostei, in Turcia. Vedeta a decis sa se intoarca in Romania, impreuna cu fiul ei, unde iși va continua proiectele in televiziune. Astazi, aceasta a facut un anunț important in cadrul emisiunii Teo Show.Andreea…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 411 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 26 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.697 cazuri de pe...

- Este total anormal ca un pacient asigurat, bolnav cronic, sa fie obligat de spitalele publice sa faca testul COVID-19 pe banii lui, in laboratoare private, așa cum s-a intamplat in mai multe spitale din țara. Asigurarile au fost date marți seara de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la TVR, dupa 3 luni…