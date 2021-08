Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat luni ca vor incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor cu varsta intre 3 si 17 ani cu serul chinez de la Sinopharm, dupa ce i-a fost testata eficacitatea, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a anuntat pe Twitter ca a luat aceasta decizie pe baza rezultatelor…

- 16.671 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, marți, 20 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Peste 3.000 de persoane in plus s-au prezentat la vaccinare comparativ…

- Peste 4.619.111 de persoane s-au imunizat impotriva noului coronavirus de la inceputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. In ultimele 24 de ore, 29.313 de oameni s-au imunizat, a informat, vineri, 18 iunie, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale transmise, joi, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. In ultimele 24 de ore, 12.504 persoane s-au vaccinat cu prima doza, in timp ce 16.498 au efectuat rapelul.…

- Puțin peste 32.000 de persoane au fost imunizate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele oficiale transmise, miercuri, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare.Cel mai recent bilant arata ca, in ultimele 24 de ore, 13.425 de persoane s-au vaccinat cu prima doza, in timp…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat marți, in conferința saptamanala privind stadiul campaniei de vaccinare, ca Romania va reduce importurile de doze de vaccin impotriva Covid-19 pentru ca a ajuns pe surplus, iar cadrul legal pentru a le putea vinde mai departe nu este finalizat. „Comisia Europeana…

- Infecțiile cu COVID-19 la adulți de toate varstele au scazut cu 80% la cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, potrivit unui studiu realizat in Italia, citat de Reuters. Primul astfel de studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…