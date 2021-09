Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante familiilor, dupa ce azi, 5 septembrie, Ivan Patzaichin si Ion Caramitru au decedat. „Astazi este o zi trista pentru țara noastra. Ne desparțim de doi dintre cei mai iubiți romani. Ivan Patzaichin și Ion Caramitru au luminat arenele sportive și scenele…

