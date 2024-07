O altă perspectivă asupra Kamalei Harris Ce mai spun americanii despre Kamala Harris? Nu uita niciodata ca, atunci cand Kamala Harris avea 29 de ani, ea a inceput o idila cu Willie Brown, in varsta de 60 de ani, el era casatorit. I-a cumparat lui Kamala cadouri scumpe precum un BMW și a numit-o in doua poziții influente. El a numit-o pe Kamala la Comisia de Asistența Medicala din California, un loc de munca care platea 72.000 de dolari pe an și, de asemenea, a numit-o la Consiliul de Apel al asigurarilor de șomaj al statului, o poziție profitabila care ii punea inca 97.088 de dolari pe an in buzunare. Brown s-a confruntat mai tarziu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

