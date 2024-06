Stiri pe aceeasi tema

- La festivitatea de absolvirea a clasei a XII-a, Iulia Cociuba, șefa de promoție de la Colegiul "Mihai Viteazul" din Ineu, a ținut un discurs devenit viral, in care a spus, printre altele, ca "in loc sa fie un loc al invațarii și dezvoltarii, școala a devenit o sursa de frustrare și dezamagire pentru…

- Vești bune pentru elevii dintr-o comuna din Romania. Primarul a reușit sa acceseze fonduri de peste 9 milioane de euro, bani cu care va inființa o noua școala smart. Cum va fi aceasta unitate de invațamant și ce o face cu totul speciala. Școala smart, de 9 milioane de euro O noua școala smart va […]…

- Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 1.340 de locuri, cu examenul planificat sa aiba loc pe 15 iunie. In ciuda numarului mare de candidați, respectiv 2.994 de persoane inscrise, doar 1.273 au trecut de proba fizica inițiala, restul…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il provoaca pe actualul primar general, Nicușor Dan, la o dezbatere publica. Intr-un mesaj postat pe contul sau de socializare, senatoarea PSD spune ca accepta orice invitație de a participa la dezbaterile electorale, dar doar daca participa și Nicușor…

- Un nou studiu publicat de Asociația Americana de Psihologie sugereaza ca percepția asupra imbatranirii este subiectiva și se schimba odata cu trecerea timpului. Cercetatorii au analizat datele a 14.056 de participanți din Studiul German privind Imbatranirea și au descoperit ca adulții de varsta mijlocie…

- Cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de Fondul Monetar Internațional (FMI), a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,8% cat estima in octombrie, pana la 2,8%. Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va creste la…