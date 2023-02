Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost…

- Politicianul și miliardarul rus Pavel Antov „a cazut” de la balconul unui hotel de la etajul 3 și a murit. Prietenul lui a murit cu cateva zile inainte la același hotel. Consulatul Rusiei in India a anunțat deja moartea ca sinucidere. Antov a criticat invazia Ucrainei de catre Putin. Pavel Antov a fost…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Recenta desfașurare de catre Rusia a unor unitați suplimentare de rezerviști mobilizați in Belarus, precum și exercițiile trupelor belaruse vor fi puțin probabil sa constituie o forța capabila sa conduca cu succes un nou asalt in nordul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a cerut convocarea ambasadorului Federatiei Ruse la Chisinau dupa ce atacurile rusesti de miercuri asupra Ucrainei au lasat din nou in bezna Republica Moldova, inclusiv sediul Ministerului de Externe. „Atacurile Rusiei asupra insfrastructurii energetice a Ucrainei…