Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani din Bucuresti a murit, luni, dupa ce a fost muscata de un caine de talie mare pe care il luase in ingrijire. Potrivit Politiei Capitalei, Sectia 13 Politie a fost sesizata, luni, prin SNUAU 112, de catre un barbat, despre faptul ca in curtea unui imobil din Sectorul 3 […] The…

- Au fost momente de groaza pentru o femeie, in București. Șansa acesteia a fost ca a reușit sa alerteze poliția, iar oamenii legii au reușit sa intervina la timp și sa o salveze. A fost vorba despre o intervenție contra-cronometru. Femeia a alertat polițiștii anunțand ca ar fi fost bagata cu forța in…

- Un barbat, șofer la o companie de ride-sharing, a amenințat doua farmaciste cu un cuțit. Incidentul a avut loc in Capitala și a fost suprins de camerele de supraveghere. Barbatul a fost reținut de polițiști.

- Imaginile dezastrului au ramas in urma ninsorilor abundente care au lovit Romania si Europa in ultimele ore. In țara, este cod portocaliu de ninsori și viscol in 5 județe. A nins abundent atat in Capitala inca de la primele ore ale dimineții, cat și in mai multe zone ale țarii, iar pe unele drumuri…

- Cantareața Delia, o impatimita a sportului in general și a alergatului in aer liber, s-a aratat șocata de tragedia produsa in Capitala, in zona Lacul Morii. Delia spune ca nu poate accepta ideea ca o femeie a murit in timp ce alerga, in capitala unei țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Incidentul tulburator care s-a intamplat in aceasta dimineața in București a starnit revolta in toata țara. Victima care a murit dupa ce a fost atacata de caini a fost identificata. Ana Oroș avea varsta de 44 de ani și era mama unui baiețel.

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…

- Un polițist in varsta de 51 de ani, din București, a sarit in apa Damboviței pentru a salva o femeie care, manata de ganduri negre, s-a aruncat in rau. Totul s-a intamplat marți, detalii despre acest caz fiind facute publice de catre reprezentanții Ministerului de Interne, in cursul serii de 10 ianuarie,…