Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de la Crevedia. Statia GPL care a produs sirul de explozii a fost inchisa acum trei ani de ISU, dar functiona clandestin. Sapte institutii ale statului stiau ca nu mai are autorizatie, insa niciuna nu a luat masuri. Proprietarul firmei este fiul primarului PSD de la Caracal. Singura declaratie…

- Ion Doldurea este tatal patronului care deține stația GPL ilegala din Crevedia și, totodata, primarul din Caracal. In urma tragicului accident, care s-a soldat cu moartea a doua persoane, dar și cu ranirea a 58 de oameni se autosuspenda din funcția pe care o are la PSD, asta dupa exploziile devastatoare…

- Toate stațiile cu carburanți și de gaz petrolier lichefiat (GPL) din țara vor fi verificate de luni pentru a se stabili daca funcționeaza legal și daca reprezinta un pericol pentru populație, a anunțat duminica premierul Marcel Ciolacu intr-o vizita la Crevedia unde cu o zi inainte au avut loc mai multe…

- Stația GPL unde au avut loc sambata seara mai multe explozii in urma carora cel puțin o persoana a murit și alte cateva zeci au... The post Stația GPL de la Crevedia era a fiului primarului Ion Doldurea din Caracal și avea activitatea suspendata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Explozia din Crevedia. Seful Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petrosani, George Gaman, a precizat, referindu-se la cea de-a doua explozie de la Crevedia, ca aceasta ar fi putut fi evitata, daca se respecta legea. Gaman a afirmat…

- Firma de GPL la care s-a produs exploziile din Crevedia, soldate cu 46 de raniti și un mort, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal, potrivit news.ro. Intrebat despre acest fapt, la scurt timp dupa explozii, edilul a declarat: ”Nu mai functiona statia respectiva! Eu nu…

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.La doua ore distanța a avut loc o noua explozie, iar numarul victimelor crește alarmant. Se pare…

- Șeful DSU Raed Arafat susține ca exista pericolul uneia a treia explozii, la o cisterna aflata la distanța. Potrivit acestuia, sunt trei cisterne in total și mai este una cu risc de explozie. Riscul unei alte explozii este motivul pentru care zona a fost evacuata și a fost luata decizia "de a se indeparta…