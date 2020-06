Autoritațile din Asia de sud-est au intrat in alerta dupa ce au fost raportate cazuri de imbolnaviri cu o boala mortal. Este vorba de febra dengue, cunoscuta drept „febra oaselor rupte”. Potrivit specialiștilor, aceasta boala duce la inflamarea articulațiilor și se raspandește rapid in țarile din regiunile tropicale. Numai in a doua saptamana din luna […]