O alta declaratie controversata: Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, sustine ca toti banii donati Bisericii, chiar si cei proveniti din jocuri de noroc sau pariuri, sunt buni

Stiri pe aceeasi tema

- „Boala este urmare a pacatului”, considera IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.„Am primit suferinta pentru ca am pacatuit”, mai spune IPS Teodosie, afirmatiile sale fiind facute in contextul in care acesta a fost intrebat cum convingem un om bolnav ca nu trebuie sa

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sustinut ca „„boala este urmare a pacatului” si ca „am primit suferinta pentru ca am pacatuit”, afirmatiile sale fiind facute in contextul in care acesta a fost intrebat cum convingem un om bolnav ca nu trebuie sa „carteasca”, relateaza News.ro. Tot in aceasta…

- Inca o declarație controversata a Arhiepiscopului Tomisului. IPS Teodosie afirma ca cei care vor sa doneze Bisericii sau celor nevoiasi bani din sumele castigate la pariuri sau la loto pot face acest lucru.

- Vasile Banescu, fostul purtator de cuvant al Patriarhiei Romane, ii da replica Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, care a declarat recent, la Radio Dobrogea, ca o femeie casatorita „trebuie sa poarte ceva pe cap”, cum ar fi o eșarfa, o palarie sau o basca.Banescu spune intr-un mesaj publicat pe…

- Fostul judecator Cristi Danileț și-a exprimat dezacordul fața de afirmațiile controversate facute de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, in legatura cu obligația femeilor casatorite de a-și acoperi capul in permanența. Cristi Danileț a asemanat atitudinea Arhiepiscopului Tomisului cu modul in care…

- Fostul judecator Cristi Danileț și-a exprimat dezacordul fața de afirmațiile controversate facute de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, in legatura cu obligația femeilor casatorite de a-și acoperi capul in permanența. Cristi Danileț a asemanat atitudinea Arhiepiscopului Tomisului cu modul…

- ”Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de langa mine nu are empatie, as putea spune ca am fost abuzata psihologic. Din cauza lipsei de empatie, in momentele de bucurie, el mi-a adus suparare imediata, iar in momentele in care aveam nevoie de sprijinul lui moral, nu m-a sustinut.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis in judecata de DNA Constanța, in dosarul in care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In luna decembrie a anului trecut, DNA incepea urmarirea penala a Arhiepiscopului Tomisului, la cateva saptamani dupa publicarea…