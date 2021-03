Stiri pe aceeasi tema

- Gafele Ministerului Sanatații se țin lanț. Dupa ce a comunicat cifre greșite la testele de COVID-19 in Vrancea, instituția condusa de Vlad Voiculescu o comite din nou, postand pe Facebook o gluma total neinspirata in contextul in care bilanțul COVID ramane ridicat și tot mai multe orașe, inclusiv…

- In contextul startului campaniilor de vaccinare in toata lumea, țarile au inceput o cursa pentru a obține cat mai multe doze de vaccin, insa pe langa serul efectiv, este nevoie și de seringi consumabile pentru a il injecta. Lumea are nevoie de 10 miliarde de seringi pentru vaccinarea impotriva Covid-19,…

- Pentru pacienții care s-au vindecat de COVID-19, vaccinarea se face in condiții diferite. Recomandarile autoritaților romane sunt ca oamenii sa aștepte 30 de zile de la ieșirea din izolare pentru a face vaccinul. In alte țari insa, protocolul este diferit. De exemplu, in Franța, autoritațile discuta…

- Ma pot vaccina daca am facut deja COVID-19? Da, vaccinarea este recomandata și persoanelor care au avut COVID-19, transmite Ministerul Sanatații. Chiar daca extrem de rara, reinfectarea cu SARS-CoV-2 este posibila. Din cauza riscurilor crescute pe care le prezinta COVID-19, vaccinarea este recomandata…

- Incepand cu ora 13:00, vom avea parte de un nou curs BNR pentru 14 ianuarie 2021. Criza economica pune presiune pe banca centrala de a acționa pe piața financiara, și-așa volatila, pentru a stabiliza moneda naționala. Ramane sa vedem ce se intampla cu noul curs de schimb. Efectele pandemiei la nivel…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a afirmat ca autoritatile asteapta 600.000 de doze de vaccin in luna ianuarie si doresc incheierea primei etape de vaccinare in aceasta luna.