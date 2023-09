Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anunțat joi ca va reduce numarul sau de curse pe perioada iernii din cauza intarzierilor Boeing in a-i livra avioanele comandate, relateaza Reuters.

- Compania aeriana americana Delta a lasat pasagerii pe o insula timp de 12 ore fara apa și mancare dupa o aterizare de urgența. Detaliile poveștii au fost impartașite de New York Post. Potrivit sursei citate, la bordul aeronavei, care calatorea din Ghana spre New York, se aflau 200 de persoane. Se știe…

- Zboruri noi de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj: O companie aeriana va opera zboruri spre Zurich Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a anunțat ca, incepand cu sezonul de vara al anului viitor, compania aeriana Swiss International Air Lines va incepe sa opereze zboruri catre Zurich.…

- O femeie din Republica Dominicana traiește un coșmar dupa ce angajații unei companii aeriene i-au pierdut cațelușa pe aeroportul din Atlanta, cel mai aglomerat din lume, relateaza CNN. Paula Rodriguez zbura de acasa, din Republica Dominicana, in California, pentru o vacanța de doua saptamani. A luat-o…

- O companie aeriana le cere pasagerilor, pe langa biletele de imbarcare, verificarea bagajelor și carțile de identitate, și greutea, inainte de a se urca in avion. Pasagerii care zboara cu Korean Air in urmatoarele cateva saptamani li se poate cere sa faca un pas suplimentar inainte de imbarcare și…

- ”Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul retelei sale, rezultand in anularea unor zboruri, incepand din luna septembrie. Compania aeriana confirma ca nicio ruta din Romania nu a fost suspendata…

- Recent Wizz Air a anulat toate zborurile pe ruta Cluj-Napoca – Antalya, in lunile septembrie și octombrie 2023. Acum compania aeriana lasa cu „ochii-n soare” alți pasageri. Compania low-cost a anuntat ca și-a ANULAT toate cursele spre o destinație cu plecare de pe Aeroportul International „Avram Inacu”…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Bogdan Mindrescu, a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la anularea a noua curse de catre Wizz Air intr-o singura zi, din motive tehnice.