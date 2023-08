Stiri pe aceeasi tema

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Dula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- Un bacauan urmarit internațional de autoritatile judiciare franceze pentru lipsire de libertate, tentativa de omor si viol a fost prins de polițiști in Onesti. Barbatul are 30 de ani si este din comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau. El a fost prins de catre politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor a fost facuta in…

- Marcel Ilie Serbuc, barbatul suspect de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Marcel Ilie Serbuc, concubinul mamei fetiței, urmeaza sa fie audiat…