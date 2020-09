O altă călăuză din Serbia, prinsă în flagrant de polițiștii de frontieră români. Câți bani a încasat Polițiștii de frontiera din Timiș au reușit, ieri dimineața, prinderea in flagrant a unei alte calauze din Serbia care asigura trecerea ilegala a frontierei pentru mai multe persoane. La ora 6,30, o patrula de la sectorul Jimbolia a observat au observat patru persoane care se deplasau pe jos, dinspre Serbia spre Romania, la aproximativ doi kilometri […] Articolul O alta calauza din Serbia, prinsa in flagrant de polițiștii de frontiera romani. Cați bani a incasat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

