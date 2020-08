Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece cazuri de intoxicatii cu metanol cauzate de inghitirea dezinfectantilor de maini pe baza de alcool au fost raportate in Arizona si New Mexico in lunile mai si iunie.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor Dan Patru…

- La inceput, coronavirusului i-a luat trei luni pana sa ajunga sa infecteze un milion de oameni. Acum, ultimul milion de persoane infectate a fost atins in doar 8 zile. Cu o pandemie de coronavirus in plina desfașurare, care a infectat deja peste 10 milioane de persoane la nivel global, reprezentanții…

- Expertii in sanatate publica din Statele Unite au transmis ca noul coronavirus nu traieste in apa din piscine si, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor din SUA, „Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor”, scrie The New York Post, citat de…

- Statele Unite au inregistrat 1.324 de morti din cauza covid-19 si 23.405 de contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, iar bilantul epidemiei a crescut la 91.664 de decese si 1.528.235 de cazuri, au anuntat Centrele de Control si Preventie a Bolilor (CDC), relateaza Reuters.Citește…