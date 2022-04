O alimentație vegetală cu adevărat sănătoasă reduce riscul de diabet Un regim alimentar vegetal – vegetarian sau vegan – ajuta la reducerea riscului de diabet de tip 2, cu condiția ca acest regim sa fie unul sanatos. Un recent studiu publicat in revista științifica ”Diabetologia” s-a interesat de potențialele avantaje asupra sanatații oferite de regimul vegetal. Mai precis studiul s-a focalizat pe contribuția regimului fara produse de origine animala la scaderea riscului de diabet de tip 2, care vizeaza persoanele adulte, transmite HuffPost. Pentru aceasta, cercetatorii au analizat metaboliții, specifici digestiei. Astfel, au fost analizae eșantioane de sange… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pilula contraceptiva creata de cercetatorii de la Universitatea din Minnesota prezinta o eficiența de 99% in prevenirea sarcinii. Nu au fost scoase la iveala secundare secundare. Dupa testele de laborator, cele pe oameni vor incepe in curand. Potrivit mai multor studii, prima pilula contraceptiva…

- Cercetatorii de la unitatea de medicina a Universitații Carolina de Nord au efectuat primul atlas al celulelor care compun epiteliul intestinal (țesutul care captușește intestinul). Intestinele ocupa un loc distinct in corpul uman. Rolul lor principal este de a asigura digestia alimentelor ingerate…

- Pe feribotul care a luat foc in Marea Mediterana de aflau și romani. Unul dintre aceștia a dat cateva declarații. El a spus ca intervenția de salvare a fost foarte rapida, ca este in siguranța și ca Ambasada Romaniei le-a oferit romanilor tot sprijinul necesar. Bogdan Topan a povestit, potrivit Digi24,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, estimeaza ca varful valului 5 al Omicron va fi in perioada 10 – 15 februarie. „Data pe care o estimam e undeva in jurul de 10 – 15 februarie, probabil atunci se va inversa trendul. Mai avem o saptamana jumate – doua. Important e sa stimulam oamenii sa se prezinte…

- Cercetatorii britanici au conceput jocuri video folosind tehnologia Al pentru a diagnostica, monitoriza și trata depresia. Software-ul analizeaza vocea pacientului, privirea și expresiile faciale din timpul unor comportamente, viteza de reacție, memoria și ratele de eroare, transmite Sky news. Dr.…

- Cercetatorii au descoperit un recif de coral imens sub forma unui trandafir, la 30 de metri adancime in largul insuleiTahiti. Este o descoperire esențiala in condițiile in care recifele de corali sunt extrem de sensibile la schimbarile climatice. Este unul dintre cele mai mari recife de corali din lume…

- Potrivit unui nou studiu american, țigara electronica genereaza efecte nefaste asupra ochilor. Inițial, țigara electronica a fost conceputa ca o etapa premergatoare renunțarii definitiv la fumat. Ulterior, s-a observat ca acest substitut nu este lipsit de riscuri: la tulburarile de respirație, creșterea…

- Afinele sunt pline de nutrienți și compuși benefici, cum ar fi vitamina C. De asemenea, sunt fructe ușor de adaugat intr-o dieta. Specialiștii in sanatate arata ca acestea ajuta la combaterea inflamației și protejeaza impotriva cancerului. Fructele de afin au in compozitia lor substante antibacteriene…