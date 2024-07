Producatorii japonezi Mitsubishi Motors, Honda și Nissan iși unesc forțele pentru a produce componente pentru vehicule electrice si inteligenta artificiala in platformele software Mitsubishi Motors este pe cale sa se alature unei aliante intre Honda Motor si Nissan Motor, creand o legatura intre cei trei producatori japonezi de automobile, cu vanzari combinate de peste 8 […] The post O alianța strategica 100 la suta japoneza este in pregatire intre procucatorii niponi din industria auto appeared first on Puterea.ro .