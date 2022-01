Italia revine pe radarul multor investitori, deoarece un viitor vot prezidențial amenința stabilitatea politica și economica observata in ultimul an. In doua saptamani, parlamentarii și delegații regionali vor decide cine ar trebui sa devina urmatorul președinte, pe masura ce mandatul lui Sergio Mattarella se incheie pe 3 februarie. Peste 1.000 de reprezentanți politici ai țarii […] The post O alegere cheie amenința stabilitatea Italiei first appeared on Ziarul National .