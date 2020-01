O agentie imobiliara specializata, un must have daca vrei un spatiu de firma bun Unul dintre cele mai populare servicii de pe piata imobiliara din din Romania este reprezentat de oferirea de spatii de birouri pentru intreprinzatori.



Vor creste solicitarile in materie de spatii corporate in lunile ce vin



Cererea va fi din ce in ce mai mare din 2020, avand in vedere ca se pot infiinta de-acum inainte mai multe firme cu asociat unic chiar de aceeasi persoana si, mai mult decat atat, nici nu mai este nevoie de acordul vecinilor daca se stabileste sediul social al acestora intr-un bloc, daca activitatea propriu-zisa nu se desfasoara acolo.



Multi agenti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru…

- ​PMP îi solicita premierului Ludovic Orban sa emita OUG sau sa își asume raspunderea pe proiectele privind alegerea primarilor în doua tururi și reducerea numarului de parlamentari, invocând acordul semnat la învestirea Guvernului. PMP considera ca PSD și UDMR constituie…

- Peste 7.000 de apartamente ar urma sa fie livrate in 2019 in imediata apropiere a unui proiect de birouri din Bucuresti, potrivit studiului "home_office Report 2019", intocmit de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. De...

- Consiliul Concurenței a amendat, la inceputul acestui an, operatorul telecom Orange cu aproape 65 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro, pentru abuz de poziție dominanta. Decizia a venit dupa ce s-a stabilit ca Orange a blocat, prin diverse metode, societatea Simplus de la folosirea…

- Piata de spatii de birouri se mentine pe un trend ascendent de cativa ani, in contextul in care ne aflam intr-o perioada de dezvoltare si extindere cu noi angajari atat pentru companiile multinationale, cat si pentru cele locale in Romania. De exemplu,...

- Peste 300.000 mp de spatii de birouri ar putea sa fie livrati pe piata din Bucuresti, pana la sfarsitul acestui an, arata estimarile specialistilor unei companii de consultanta imobiliara, date publicitatii luni. In trimestrul III din 2019, au fost livrati in Capitala aproape 66.000 mp de spatii moderne…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…

- Terenul imens pe care se afla in prezent hypermarketul Cora ar putea sa se transforme in cel mai grandios proiect imobiliar din Cluj-Napoca, dar si din Romania. Exista tot mai multe voci care susțin ca acolo ar urma sa se construiasca un turn mai inalt decat cel care este deja ridicat in vecinatate,…