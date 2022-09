Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a declarat luni ca faptele arata inca o data ca Marea Britanie, prin manipulare politica, are intenția clara de a suprima companiile chineze de inalta tehnologie. Conform unor relatari, guvernul britanic a fost constrans de SUA sa…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Kievul de otravirea, la sfarșitul lunii iulie, a unora dintre militarii sai in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, informeaza Reuters . In replica, un consilier al Ministerului ucrainean de Interne a declarat ca presupusa…

- O bomba a explodat intr-o strada aglomerata plina de cumparatori sambata in capitala Afganistanului, Kabul, si cel putin 22 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali ai serviciilor spitalicesti si martori, citati de Reuters. Explozia a avut loc intr-un cartier de vest al orasului unde membri…

- Vladimir Putin are planuri mari! Președintele rus iși pregatește succesorul la carma țarii. Mulți oameni din intreaga lume se așteptau la o astfel de mișcare. Se presupune ca iși pregatește omul de incredere pentru obligațiile viitoare. In timpul acesta, RBC Ucraina scrie despre acest lucru citandu-l…

- ACSFC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, va incepe sezonul urmator cu obiectivul de a promova in liga a treia. Acolo se afla deja CS Dinamo, formația Clubului Sportiv al Ministerului de Interne. Dinamo 1948, clubul care a retrogradat in liga a doua la capatul sezonului trecut, e foarte aproape de dispariția…

- Un vrancean de 51 de ani din Bolotești, arestat și trimis in judecata pentru viol, violența in familie și amenințare, fapte comise asupra propriei mame, susține ca este complet nevinovat și ca ar fi fost forțat sa recunoasca acuzațiile. Pledoaria aceasta a avut loc in instanța, cand inculpatul a contestat…

- Biroul Migratie si Azil are nevoie de cel putin inca o suta de angajati, ca sa faca fata valului de refugiati. De problemele cetatenilor ucraineni, veniti in tara noastra, se ocupa doar patru specialisti. Mai este nevoie de un regulament actualizat cu privire la migratie, ultima redactie fiind aprobata…