O afecțiune transmisă de țânțari ne imunizează împotriva Covid-19 Un nou studiu care a analizat epidemia de coronavirus din Brazilia a descoperit o legatura intre raspandirea virusului si epidemiile din trecut de febra Dengue, care sugereaza ca expunerea la boala transmisa de tantari ar putea oferi un anumit nivel de imunitate impotriva Covid-19. Studiul, care nu a fost inca publicat oficial, compara distributia geografica […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

