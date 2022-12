Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ 950.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- O firma și trei oameni de afaceri au fost trimiși in judecata pentru inșelaciuni cu fonduri europene primite in cadrul unui proiect intitulat „o afacere beton”. Intre inculpați, este și Gheorghe Vlasie, cumatrul lui Ionel Arsene, seful Consiliului Județean Neamț.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a patru inculpati trei oameni de afaceri si SC WINFOR TRADE SRL , sub aspectul savarsirii unor infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii…

- Procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a trei oameni de afaceri si a unei firme, pentru „documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete” care au produs o frauda de 947.723 de lei, adica aproximativ 190.000 de euro, din fonduri europene, a transmis DNA intr-un…

- Pe final de an, procurorii DNA dau o noua lovitura și au dispus trimiterea in judecata a trei persoane fizice și o firma, pentru o frauda de aproape un million de lei, din bani europeni. Dosarul a fost deja inregistrat pe rolul Tribunalului Neamț, fiind deferiți justiției Moldovan Iosif, Vlasie G. Gheorghe,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, in judetul Maramures, despre ajutorul pentru plata facturilor la energie, ca sunt bani care vin din fonduri europene, si ca discutam de doua calupuri, pentru noiembrie 2022- martie 2023 si noiembrie 2023-martie 2024.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a patru inculpați acuzați de folosire sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea…

- DNA l-a trimis in judecata luni pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz in serviciu și alte infracțiuni. Alaturi de Dragnea au mai fost trimiși in judecata alți funcționari din Teleorman, precum și firma…