- O aeronava a companiei Wizz Air care a plecat, sambata dimineata, de la Iasi spre Billund, Danemarca, a lovit o pasare și s-a intors din drum exact cand era deasupra Ucrainei. Aeronava a decolat de pe aeroportul iesean la ora 6.20, iar potrivit directorului aeroportului, Romeo Vatra, aparatul a lovit…

- Aeroportul Internațional Iași, prin conducerea acestuia a intrunit Consiliul de Administrație pentru a aproba o serie de obligații. Taximetriștii trebuie sa dețina sistem de plata POS, sa aiba o ținuta adecvata și de asemenea sa ia clienții in ordinea in care se prezinta. Cei care refuza o cursa pe…

- Pasagerii romani pot calatori in capitala Spaniei de la Iași in zilele de joi și duminica. Biletele sunt disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil. Aceasta noua ruta este a 22-a ruta Wizz Air operata de pe Aeroportul Internațional Iași, suplimentand zborurile care…