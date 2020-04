Stiri pe aceeasi tema

- 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre cele aflate in județe cu un numar mare de…

- Materiale medicale, in loc de armament. Romarm incepe producția de maști și combinezoane. Companiile pot primi pana la 200.000 euro pentru productia de materiale sanitare Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia…