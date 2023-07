O aeronavă rusească a aterizat în condiții excepționale în România. A preluat zeci de diplomați ruși Nu mai puțin de 40 de angajati ai misiunii diplomatice ruse la Bucuresti, impreuna cu membrii de familie, au parasit teritoriul Romaniei la bordul unei aeronave civile apartinand unei companii aeriene rusesti. In contextul sanctiunilor impuse tuturor companiilor rusesti la nivel european, aterizarea aeronavei a fost permisa in conditii exceptionale. ”MAE informeaza ca un numar […] The post O aeronava ruseasca a aterizat in condiții excepționale in Romania. A preluat zeci de diplomați ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

