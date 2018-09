Stiri pe aceeasi tema

- Barbati inarmati au atacat luni sediul Companiei nationale a petrolului (NOC) din capitala Libiei, Tripoli, unde au putut fi auzite explozii si tiruri de arma, au declarat martori, care au afirmat ca exista victime, potrivit agerpres.ro.

- Au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei cel puțin 400 de persoane. Incidentul s-a produs in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…

- Un avion avand la bord 97 de pasageri si un echipaj de patru persoane s-a prabusit marti in nordul Mexicului, in jurul orei locale 16.00 (21.00 GMT), la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Durango, relateaza presa locala, preluata de DPA si Reuters, conform agerpres.ro. Un purtator de…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

