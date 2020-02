Stiri pe aceeasi tema

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Ministrul de externe ale Turciei, Mevlut Cavusoglu, a facut apel joi la extinderea NATO si la primirea Georgiei in Alianta Nord-Atlantica, relateaza Reuters. "Nu inteleg de ce nu am invitat Georgia sau de ce nu am activat planul de actiune pentru ca Georgia sa devina membru", a spus seful…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, vineri, ca doborarea accidentala de catre Iran a avionului comercial ucrainean, saptamana trecuta, a avut loc in contextul in care Teheranul era speriat de informatii legate de prezenta mai multor avioane invizibile americane in apropiere,…

- Libanul nu se așteapta sa primeasca noi oferte de ajutor financiar in cadrul conferinței de miercuri organizate de Franța pentru soluționarea crizei din aceasta țara pana cand nu va fi instalat un nou Guvern la Beirut, a declarat Nadim Munla, consilierul premierul in exercițiu, Saad Hariri, scrie…